ViaPlay-documentaire ’Gratie’ toont de schone schijn van gevallen tv-presentator Bij Frank Masmeijer ligt het nooit aan Frank Masmeijer

Fragment uit de documentaire. Ⓒ ViaPlay

„Een realistische film, dat wil Frank Masmeijer. Maar als de camera loopt is hij vooral bezig een imago te verkopen. En als de camera uit is, hangt hij grote verhalen op over zijn rol in de drugshandel”, vertelt programmamaker Roy Dames in zijn eigen documentaire ’Gratie, het ware verhaal van Frank Masmeijer’, die op zaterdag 17 juni wordt uitgezonden via ViaPlay. Maar liefst negen maanden lang volgde hij de voormalige tv-presentator die voor drugssmokkel werd veroordeeld en daarbij stuitte hij op iemand die zijn eigen rol in die zaak voortdurend bagatelliseert, rookgordijnen opwerpt en de schone schijn ophoudt.