Boekrecensie Steve Cavanagh houdt pleidooi tegen de elektrische stoel in ’Advocaat van de duivel’

— Wat: thriller — Wie: Steve Cavanagh — Uitgeverij: — Luitingh-Sijthoff

Door Eline Verburg

Voor zijn nieuwe thriller in de reeks rondom advocaat Eddie Flynn verplaatst Steve Cavanagh zijn personages naar de plaats Buckstown in de Amerikaanse staat Alabama. Daar waar racisme nog welig tiert en de doodstraf nog wordt uitgevoerd op de elektrische stoel. Met sadistisch genoegen zelfs, zo blijkt uit het openingshoofdstuk, waarin we kennismaken met officier van Justitie Randal Korn. Een intens slechte man, die meer doodvonnissen op zijn conto heeft dan ieder ander die daartoe gerechtigd is. En niemand lijkt hem te kunnen stoppen.