Ex-K3 Karen Damen promoot cannabisolie

„Veel mensen hebben immers nog steeds een verkeerd beeld van CBD of cannabisolie”, vertelt Karen aan Dag Allemaal. „Ze denken dat het drugs zijn, maar dat ís helemaal niet zo. Ik wil dat misverstand uit de wereld helpen.”

Zelf is ze ook al geconfronteerd met het negatieve beeld op cannabisproducten. „Zo zijn er mensen die me vroegen of ik mijn zoon Sky met die producten drogeer. Ik was met stomheid geslagen. CBD is géén cannabis.”

Wel heeft ze de olie aan de vader van haar beste vriendin geadviseerd. „Hij is 75 en speelt geregeld golf met mijn man Antony. De afgelopen drie jaar slikte hij constant pijnstillers en ontstekingsremmers. De afgelopen drie weken is hij cannabisolie gaan gebruiken en is hij van alle pijn verlost. Onwaarschijnlijk, toch!”