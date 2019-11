Dit zijn de eerste vier deelnemers van Wie Is De Mol?

Wie Is De Mol?-presentator Rik van de Westelaken. Ⓒ Ruud Baan/AVROTROS

Terwijl de molloten niet kunnen wachten tot het nieuwe seizoen in januari van start gaat, sijpelen de namen van de deelnemers stukje bij beetje door. De eerste kandidaat die bekend is gemaakt is mode-ontwerper Claes Iversen en dinsdag kwamen er bij Tijd voor Max en RTL Boulevard doosjes binnen namen van kandidaten.