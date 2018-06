Lamar Odom heeft geheugen terug

Dat vertelde Khloé Kardashian in de talkshow van Ellen DeGeneres.

De voormalig basketballer, die in oktober bewusteloos in een bordeel werd aangetroffen na een overdosis coke, heeft volgens zijn ex alleen nog problemen met zijn kortetermijngeheugen. Maar dat is volgens de realityster niet zo’n groot probleem. "Wanneer ik een onbekende ochtends kort ontmoet, zal ik diegene aan het eind van de dag waarschijnlijk ook niet meer herkennen.”

Hoewel Lamar zich veel dingen uit het verleden weer kan herinneren, weet hij maar weinig van de avond in het bordeel en zijn opname in het ziekenhuis. "Een poosje geleden wilde hij geen enkel detail horen, daar was hij nog niet klaar voor. Nu vraagt hij elke dag wat er precies gebeurd. is”, zegt Khloé. „We vertellen hem voorzichtig hoe ernstig hij er aan toe was toen hij werd opgenomen. Zo weet hij inmiddels dat hij nog maar vier uur te leven had. Het is goed dat hij zich daarvan bewust is.”

Odom werd begin januari uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is overgebracht naar een privékliniek waar hij de komende tijd verder aan zijn herstel gaat werken. Khloé zei eerder dat artsen verwachten dat Lamar binnen anderhalf tot twee jaar mentaal volledig hersteld is.