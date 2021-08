Oerlemansjes over ’last Weeknd’ in hun duur verkochte droomvilla

Ⓒ anp / Anneke Janssen

Het was wereldnieuws afgelopen dagen dat Reinout en Danielle Oerlemans hun villa in Los Angeles voor 70 miljoen dollar aan The Weeknd hebben verkocht. En sindsdien gaat het vrij vlot: Danielle laat met een woordspeling op Instagram weten dat het alweer hun ’last Weeknd’ was in hun verbouwde droomwoning.