FOTO: André en Bridget smoorverliefd in Parijs

„About last night!”, schrijft Bridget bij de foto van haar en André.

De twee genoten donderdagavond van een sexy cabaretshow in de beroemde Le Crazy Horse Saloon. De club is vergelijkbaar met de Moulin Rouge en is ook een van de grote toeristische trekpleisters van Parijs.

André en Bridget steken hun liefde niet onder stoelen of banken. Donderdag plaatste de presentatrice ook een foto van haar met de zanger op Instagram. De twee lieten toen weten in Parijs te zijn.

