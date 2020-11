Songfestivalorganisatie gaat niet opnieuw loten

Alle landen die dit jaar in de eerste halve finale gepland stonden zijn dat volgend jaar opnieuw, hetzelfde geldt voor de tweede halve finale. Ook voor de zogeheten 'Big 5' en gastland Nederland, die al in de finale staan, verandert er niets. Zij stemmen in de halve finales waarin ze afgelopen januari al zijn ingeloot. Het Nederlandse tv-publiek stemt dus opnieuw in de eerste halve finale.

De samenstelling blijft hetzelfde omdat volgend jaar precies dezelfde 41 landen meedoen. Ook komen internationale fans die al een kaartje hadden gekocht zo niet in de problemen en kunnen ze hun ticket alsnog verzilveren.

Of er daadwerkelijk publiek bij het songfestival kan zijn, wordt vanwege de coronacrisis later besloten. Momenteel werkt de organisatie aan vier verschillende scenario's.