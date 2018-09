Derde afvaller WIDM: 'Ik kan het niet geloven!'

Politiewoordvoerder Ellie Lust was de derde Wie is De Mol?-kandidaat die met lege handen terug naar huis moest, terwijl zij tijdens de groepsopdracht uiteindelijk degene was die vanaf een berg een kist met 1500 euro naar haar medekandidaten wist te loodsen.

Dat uitgerekend zij na dit wapenfeit het veld moest ruimen, was voor iedereen een grote schok, maar vooral voor Ellie zelf. "Ik geloofde het niet! Ik heb zo ontzettend mijn best gedaan en zo genoten. Ik was dankbaar dat ik hier mocht zijn en kijk met heel veel plezier terug", stamelt de woordvoerder. "Ik dacht dat ik goed zat! Maar de uitslag liegt niet. Met een brok in de keel stap ik op de boot terug."

Ook haar kamergenote Marjolein Keuning is verbijsterd. "Nu is míjn mol, mijn kamergenoot én mijn nieuwe beste nieuwe vriendin weg. Ik heb dit niet aan zien komen. Zíj ook niet."

Eerder vielen Shownieuws-presentatrice Airen Mylene en harpist Remy van Kesteren af.