BLØF annuleert concert vanwege ’familieomstandigheden’

Ⓒ ANP/HH

Het concert van BLØF in De Oostkerk in Middelburg van zondagmiddag is geannuleerd. Dat is besloten vanwege „familieomstandigheden”, zo laat de kerk, waar regelmatig concerten worden georganiseerd, weten op Facebook.