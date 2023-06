Daniel Radcliffe heeft vrede met andere Harry Potter-acteur

„Ik heb altijd gedacht dat Harry Potter een soort Sherlock Holmes zou worden”, aldus Radcliffe tegenover entertainmentwebsite Deadline. „De mensen die Basil Rathbone in de rol van Sherlock Holmes hebben gezien, dachten toen: niemand zou dit ooit zo kunnen als hij. Maar ook die rol werd aan iemand anders doorgegeven.”

In april kondigde Warner Bros. een nieuwe serie aan gebaseerd op de boeken over Harry Potter. De serie zal te zien zijn op MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner. De hoofdrollen worden door andere acteurs gespeeld dan in de films. Elk seizoen zal gaan over één boek uit de reeks. Het is de bedoeling dat de serie Harry Potter tien jaar lang gaat lopen op MAX.

Radcliffe begon aan de rol van Potter toen hij 11 jaar oud was en speelde tot zijn 21e in de films. „De rare gedachte die ik nu heb, is: er is nu ergens een 8-jarig kind wiens leven in de komende jaren gigantisch gaat veranderen. Daar denk ik wel veel aan.”