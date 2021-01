MAFS: ‘Kleine Lars’kes en Lizzy’kes!’

De emotie is nog niet echt van het gezicht van Lizzy af te lezen. Ⓒ foto MAFS

In de vierde aflevering van Married at first sight (MAFS): vrijgezellenfeestjes, shopsessies, de tweede bruiloft én het vijfde koppel… Let’s go! Het is zover: Danny en Rein stappen deze aflevering met elkaar in het huwelijksbootje. Maar voor het zover is, mag de moeder van Rein op visite bij haar aanstaande schoonzoon. Tja, en wat vraag je op zo’n moment?