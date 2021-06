Queen-drummer Roger Taylor gaat solo op tour

Eigenlijk zou Taylor met de band en zanger Adam Lambert op tour gaan, maar die werd vanwege de coronacrisis stilgelegd. Daarom gaat de drummer nu een aantal intieme shows spelen.

Op 1 oktober brengt Taylor ook een solo-plaat uit. Hij schreef onder andere de nummers A Kind of Magic, Radio Ga Ga, I’m In Love With My Car, Sheer Heart Attack en These Are the Days of Our Lives. Ook zong hij voor verschillende nummers de achtergrondzang in.

„Het is tijd om terug te gaan naar de basis. Een paar geweldige muzikale vrienden en ik gaan wat rock te spelen”, zegt de 71-jarige Taylor over de tour en het album. „Uiteraard zullen we een aantal klassieke Queen-nummers spelen, een deel van mijn eerdere solowerk doen, maar we zullen het publiek ook kennis laten maken met een aantal nieuwe dingen.”