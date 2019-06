Rammstein volgend jaar in Goffertpark

De band, die dinsdag een concert in De Kuip in Rotterdam gaf, had deze week zelf al een nieuwe tournee aangekondigd en Nijmegen genoemd als een van de stops. De datum en de locatie zijn woensdag bekendgemaakt.

Het concert in het Goffertpark is onderdeel van de Stadium Tour 2020.

