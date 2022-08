Stripper veilt ’onderbroek prins Harry uit Las Vegas’

In 2012 lekten beelden uit van Harry die tijdens een potje stripbiljart al zijn kleren was verloren. Carrie Royale was naar eigen zeggen ook een van de aanwezigen en zegt de onderbroek die hij had uitgedaan al die jaren te hebben bewaard. Ze veilt ook de jurk en badkleding die ze die avond zelf droeg.

Royale veilt Harry’s ondergoed om hem te herinneren aan zijn „leuke” kant. „De kant die hij door zijn huwelijk met Meghan onder controle moet houden.”

Vorig jaar grapte de prins zelf over de uitgelekte foto in de podcast Armchair Expert. Harry zei toen dat hij blij was dat hij niet „strippend of naakt” door de straten van Las Vegas had gerend.