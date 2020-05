Kim en Kanye vieren trouwdag ondanks relatiecrisis

Dat ondanks de relatiecrisis waar het stel in zou zitten door het coronavirus en de lockdown. Het thuiszitten zou Kim, ondanks haar megavilla, zwaar vallen en ze zou Kanye verwijten dat die niet genoeg gezinsverplichtingen op zich neemt.

Juist terwijl het gezin hetgeen is wat Kanye het meest gelukkig maakte, zei hij eerder in een interview met de BBC. „Ik ben zo gelukkig met haar, ze heeft me alles gegeven wat ik me maar kan wensen. Maar met name ons gezin en de daarbij behorende stabiliteit is het mooiste dat er is.”

’Kimye’ gaf elkaar in mei 2014 het ja-woord in Florence, Italië tijdens een intieme ceremonie waarbij hun familie, dierbaarste vrienden én oudste dochter North aanwezig waren. Het paar kreeg na haar nog 3 kinderen: zoons Saint en Psalm en dochter Chicago.