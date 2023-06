Premium Het beste van De Telegraaf

Vervanging VI van start: ’Twee linkse jongens op die plek wordt kortsluiting’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Voor VI’ers René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen zit het televisieseizoen er vrijdag op. Ⓒ ANP / HH

Het presenteren van een zomerprogramma, vooral een vervanger van een tv-instituut, is vaak een ondankbare taak. Kijk naar al die vruchteloze pogingen tot een zomerse DWDD (De zomer draait door, On air en Half 8 live) of de uiterst magere scores die Art Rooijakkers op RTL 4 met Zomer met Art behaalde. Maandag doen Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman met Marcel & Gijs een poging op de plek van Talpa’s paradepaardje VI.