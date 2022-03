Ernstige zorgen om Hans Kazàn

„Ik heb al twee weken geen voedsel binnen kunnen houden”, laat Hans telefonisch vanuit zijn ziekenhuisbed weten aan Privé. „De afgelopen drie dagen ging het zo slecht me, ik kon van zwakte zelfs niet meer op mijn benen staan. Mijn vrouw heeft me in de auto gezet en we zijn rechtstreeks naar het ziekenhuis gereden. De eerste onderzoeken heb ik vanochtend (woensdag, red.) ondergaan, we moeten maar afwachten op de resultaten. Maar zó ziek ben ik nog nooit geweest. Ik ben in goede handen want de artsen zijn erg kundig en gelukkig spreek in Spaans, zodat ik alles begrijp wat er gezegd wordt door de medici!”

Eén ding lijkt zeker, er is volgens hem iets niet goed in zijn lichaam. „Als je constant moet overgeven, kijk je het een paar dagen aan voordat je naar de huisarts gaat. Je gaat eerst zelf lopen dokteren. Nou dat heb ik twee weken gedaan, maar op een gegeven ogenblik was het voor mijn vrouw ook niet meer uit te houden. En het komt allemaal op moment dat ik weer veel boekingen vanuit het bedrijfsleven binnen krijg voor lezingen. Dat zijn spreekbeurten die gaan over het onderwerp: vallen en opstaan. Iets waar ik ondertussen alles van weet. Ook nu zal ik weer opstaan. Daar ga ik voor!”, aldus Hans.