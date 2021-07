’Britney Spears komt met naam voor nieuwe curator’

Volgens het team van Spears is Rubin een geschikte kandidaat voor het curatorschap, dat nu wordt uitgevoerd door vader Jamie Spears. In rechtbankdocumenten in handen van TMZ staat dat Rubin onder meer toezichthouder wordt van de financiën van Spears. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite staat er op 13 december een nieuwe hoorzitting gepland over onder meer dit verzoek.

Rosengart ging vorige week van start als de nieuwe advocaat van Spears, nadat de zangeres toestemming had gevraagd haar eigen advocaat te kiezen in plaats van de door de rechtbank toegewezen raadsman die haar de afgelopen jaren bijstond. De nieuwe advocaat liet toen weten ’strijdbaar en voortvarend’ aan de slag te gaan om Jamie Spears te ontslaan. Als dat eenmaal is gelukt, wil het juridische team Spears helpen helemaal van het curatorschap af te komen.

Spears sprak zich vorige maand voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. De zangeres begon de gerechtelijke procedure tegen haar vader al in 2019. Ze gaf tijdens een hoorzitting rondom de zaak aan zich een slaaf te voelen van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie Spears.