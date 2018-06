Céline Dion ontkent optreden tijdens uitvaart man

Dat heeft een woordvoerder van Céline laten weten aan TMZ.

Volgens de woordvoerder is het idee op te treden nooit opgekomen bij Céline omdat ze nog middenin het rouwproces zit. René stierf donderdag aan de gevolgen van keelkanker. Een paar dagen later verloor Céline ook haar broer aan de ziekte.

René’s uitvaart vindt plaats in de Notre-Dame van Montreal, zoals hij zelf wilde. In dezelfde kerk trouwde hij ruim 21 jaar geleden met Céline. De uitvaart is volgens TMZ op drie televisiezenders te volgen.