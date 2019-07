Den Bosch kiest thema ’Douze de groeten uit Brabant’

Na Maastricht maakte ook Den Bosch een spektakel van de overhandiging van het bidbook. De wethouder werd vergezeld door vier dames die gekleed waren in jurken van Addy van den Krommenacker, Brabants trots.

In een reactie tegen BuzzE zei de modeontwerper zich te hebben laten inspireren door de kunstschilder Jheronimus (Jeroen) Bosch. De vier jurken, twee witte en twee blauwe, zijn geïnspireerd op zijn schilderij Tuin der Lusten. „Het blauwe gedeelte staat voor de hemel en het witte gedeelte staat voor broederschap en creativiteit. Ik heb alle negatieve elementen uit het schilderij weggehaald”, aldus Van den Krommenacker die naar eigen zeggen graag zou willen meewerken aan het songfestival in Den Bosch. Volgende maand wordt duidelijk waar het festival gaat plaatsvinden.

’Vieren’

Van der Geld heeft het volste vertrouwen in de organisatie van het grootste liedjesfestijn van Europa. „We voldoen aan de eisen maar denken dat we meer kunnen.” Het enige probleem is de hotels, maar dat is volgens Den Bosch ook weer niet echt een probleem. „Want Brabantse nachten zijn lang. Wij hebben alle kennis en kunde in huis in het ’vieren’.” Volgens het Brabants Dagblad heeft Den Bosch 3 miljoen euro over voor het songfestival. Het geheime voorstel wordt woensdagmiddag na de deadline openbaar gemaakt.

Noord-Brabant stelde vorige maand al voor de songfestivalfans kennis te laten maken met „een nieuw, veel landelijker gebied” van Nederland. In een veelbekeken filmpje kreeg de provincie al ’douze points’ van commissaris van de koning Wim van de Donk.

Risico

Aanvankelijk toonde ook Breda interesse in de organisatie van het songfestival, maar die stad trok zich terug omdat de gemeente het financiële risico te groot vindt. Breda steunt Den Bosch als gaststad.

Of het Eurovisiesongfestival 2020 echt gehouden wordt tussen de koeien en varkens wordt volgende maand duidelijk. Dan maken de NPO, AVROTROS en NOS, die het evenement in nauwe samenwerking met de European Broadcasting Union (EBU) organiseren, de gaststad bekend. Naast Den Bosch leverden ook Maastricht, Rotterdam, Arnhem en Utrecht een bidbook in.