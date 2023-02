Premium Het beste van De Telegraaf

Themaweek Super 70s Fans én iconen van weleer terug op legendarisch Veronica-schip

Rob Stenders, dj en zendermanager bij Radio Veronica, ontving Lex Harding op het oude Veronica-schip. Ⓒ Foto’s: Aldo Allessie

Hij beleefde er gouden jaren en vele luisteraars genoten met hem mee. Lex Harding (77) bezocht maandag het oude Veronicaschip dat tijdens de themaweek Super 70s van Radio Veronica voor iedereen te bezoeken is. Het radio-icoon was te gast in de uitzending van Rob Stenders en Caroline Brouwer en bewonderaars vroegen om een selfie. „Met deze bonk roest heb ik niet zoveel.”