Gordon mist wijn en coke enorm

Gordon is alweer bijna een jaar clean, maar nu hij bijna continu thuis zit heeft hij het een stuk lastiger om het juiste pad te blijven. „Ik had veel houvast aan de meetings, waar ik nu niet meer naartoe kan”, vertelt hij in LINDA. „Ik zorg dat ik geen alcohol in huis heb, maar als het er wél was geweest, had ik het opgedronken.”

Hij geeft toe dat hij het erg moeilijk vindt om deze periode zonder genotsmiddelen te moeten doorstaan. „Dat geluksmoment van een lekker glas wijn of een lijn coke mis ik enorm. Het verzacht de boel tenminste een beetje. Nu heb ik niks en moet ik er gewoon elke dag keihard en nuchter doorheen. Ik vind het een ramp.”

Gelukkig zit er ook nog wel een klein lichtpuntje aan de huidige situatie, hij kan eindelijk weer waarderen wat hij allemaal wél heeft. „Ik zag het niet meer, nu wel.”