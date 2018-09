'Griekse prinses (19) voor Harry'

De twee zouden al een aantal keer hebben gedatet, nadat ze aan elkaar werden gekoppeld door Harry’s nichtje Beatrice, meldt de Britse krant The Sun op basis van een Australisch blad. Harry en Maria-Olympia hebben volgens bronnen zelfs plannen om samen op wintersport te gaan in Zwitserland in de paasperiode.

De Griekse prinses - het land wordt sinds 1973 niet meer geregeerd door een koning, maar de titels worden nog wel gevoerd - werd in 2014 door een tijdschrift uitgeroepen tot ’meest begeerlijke vrouw ter wereld’. Ook Harry (31) is een geliefde vrijgezel. Hij onderhield de laatste jaren knipperlichtrelaties met Chelsy Davy en Cressida Bonas. En Harry houdt het overduidelijk bij blond.

Maria-Olympia is geen onbekende voor het Britse koningshuis: Prins Charles, de vader van prins Harry, is de peetvader van de blonde vamp. Hij was erbij toen zij in december 1996 als baby werd gedoopt.