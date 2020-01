All Stars-acteur Raymi Sambo mishandelt vrouw

„We waren allebei dronken. Dat soort dingen moet je gewoon uitpraten”, aldus Raymi, die contact probeert te zoeken met de vrouw om het voorval uit te praten. „Het was gewoon een hele domme, niet doordachte keus. Ja, dus heel stom. Ik heb er echt spijt van.”

Shownieuws liet woensdag ook beveiligingsbeelden van het incident zien. Volgens het programma is het slachtoffer na de klap naar het ziekenhuis gegaan. Ze heeft er in ieder geval twee blauwe ogen en een lichte hersenschudding aan over gehouden. Mogelijk is ook haar neus gebroken. De vrouw gaat aangifte doen.