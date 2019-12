’Imanuelle heeft gebroken met management’

Zowel het Belgische OM als Imanuelle Grives zijn niet in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling, dit meldt AD.

Aan diezelfde krant bevestigt het artiestenbureau waarmee Grives samenwerkte dat ze inderdaad gebroken heeft met haar management. „We hebben dit in goed overleg besloten”, aldus Jennifer Bouwmeester van Artist’s Ability. Het is niet bekend of het iets heeft te maken met haar veroordeling.

Voorwaardelijke celstraf

Nadat Grives op het dancefestival Tomorrowland met verschillende soorten drugs werd opgepakt, kreeg ze twee jaar celstraf en een boete opgelegd, maar de helft van de celstraf is voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. De rechtbank sprak van ’ernstige feiten’ waarbij de verdachte geen rekening heeft gehouden met het gevaar van drugs, verwijzend naar eerdere dodelijk slachtoffers op het festival. Doordat ze in voorarrest al vast heeft gezeten, blijven er nu nog maar een handjevol dagen over. Bij een celstraf van één jaar of minder hoeft men in België slechts een zesde uit te zitten.

Imanuelle werd na ruim zes weken voorarrest in september vrijgelaten na betaling van een borgsom.