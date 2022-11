Documentaire Harry en Meghan toch begin december op Netflix

Harry en Meghan tekenden in 2020 een contract bij Netflix voor meerdere projecten. Voor de documentaire zijn de twee gevolgd tijdens hun leven in Californië.

Aanvankelijk werd de docuserie in december op de streamingdienst verwacht, maar Netflix besloot de releasedatum uit te stellen na veel kritiek op het nieuwe seizoen van The Crown. Zo vond voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk John Major de nieuwe reeks „een hoop onzin” en Dame Judi Dench liet weten de verhaallijnen in het nieuwe seizoen van The Crown „gruwelijk onjuist” te vinden.

Netflix benadrukte meerdere keren dat The Crown een „fictionele dramatisering” van de Britse koninklijke familie is. In de tien nieuwe afleveringen komen de jaren 90 aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan.