Famke Louise op bezoek bij Diederik Gommers

Op een foto die zij deelt op Instagram poseert ze naast Diederik. Bij het kiekje schrijft ze alleen: „Mr. Gommers”. Ook deelt ze een grappig filmpje van hen samen.

Famke Louise kwam vorige week onder vuur te liggen, nadat ze samen met andere BN’ers meedeed aan de protestactie #ikdoenietmeermee die was geïnitieerd door Viruswaarheid-voorman Willem Engel . Bij Jinek leek ze al een beetje terug te krabbelen toen zij in de talkshow te gast was, net als Gommers. Hij greep daar ook de kans aan om haar uit te nodigen voor een gesprek. Een dag later bood Famke haar excuses aan op Instagram, toen ze bakken met kritiek ontvangen had over haar optreden. Daarnaast gaf ze aan zich beter voor te laten lichten over het coronavirus.