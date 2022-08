Neve Campbell vond salaris te laag voor zesde Scream-film

„Ik vond niet dat wat mij werd aangeboden overeenkwam met hoe belangrijk ik ben voor deze franchise en wat ik deze franchise al 25 jaar lang oplever”, legt de 48-jarige Campbell uit. De actrice denkt dat ze een hoger bedrag had gekregen als ze een man was geweest. „Als vrouw in deze industrie is het heel belangrijk dat we gewaardeerd worden en dat we vechten voor meer waardering.”

Om die reden besloot Campbell te weigeren. „Ik kon niet met het gevoel van onderwaardering en oneerlijkheid de set op lopen.”

De actrice speelt sinds de eerste Scream-film (1996) de rol van Sidney Prescott, die het doelwit wordt van een gemaskerde seriemoordenaar. Ook in het vervolg uit 1997 en de daarop volgende delen uit 2000, 2011 en begin dit jaar is ze te zien. De zesde film moet volgend jaar uitkomen.