Wolter Kroes schakelt hulp in van StukTV-Giel en Stefan

„Het is alweer een hele tijd geleden dat ’Viva’ op nummer 1 stond, maar het nummer is nog steeds springlevend, vooral onder de fans die dat bewust hebben meegemaakt. Maar voor de jongeren die toen echt nog heel erg klein waren, wilde ik graag een eigentijdse versie maken. Eentje die past bij nu, want ook deze generatie verdient haar eigen sportvolkslied”, vertelt Wolter aan het ANP.

De zanger schakelde de hulp in van Giel de Winter en Stefan Jurriens, de mannen achter het YouTube-kanaal StukTV die ook dj zijn en met wie hij al vaker heeft samengewerkt. „Ik vind ze echt de sterren van nu; ze hebben meer dan 2 miljoen abonnees en heel veel jonge fans. Ik wist gelijk dat zij mee moesten doen op de nieuwe versie van Viva. We zijn inmiddels goede vriendjes geworden ook. Ze zijn volslagen gek, doen precies wat ze willen doen, maar alles slaat aan. Daar heb ik heel veel bewondering voor.”

Overal spelen

Als de coronamaatregelen het toelaten dan treedt Wolter deze zomer graag op rond het EK voetbal om Viva Hollandia 2.0 live aan de supporters te laten horen. „Ik heb dit jaar nog 150 optredens gepland staan waarvan ik nu niet weet of ze wel doorgaan. Als er versoepelingen komen dan weet ik dat ik rond het EK een maand lang weer overal wordt gevraagd om te komen spelen.”

De behoefte aan versoepelingen is groot bij de zanger, maar volgens hem ook bij de rest van Nederland. „Een ding is zeker: iedereen wil dat we weer kunnen spelen en dat er wordt versoepeld. Als je kijkt naar hoeveel mensen er donderdag met Hemelvaartsdag op straat waren, niet te filmen. Als er nog steeds geen versoepelingen zijn en Nederland doet het goed op het EK dan ontploft de boel.”

Wolter durft niet te voorspellen hoe het Nederlands elftal het gaat doen tijdens het EK, dat van 11 juni tot en met 11 juli duurt. „We hebben steengoede spelers en een geweldig elftal, dus in theorie zou het heel goed kunnen gaan. Maar de bal moet natuurlijk wel de goede kant op rollen.”