Channing Tatum en Jenna Dewan akkoord over gezamenlijke voogdij

Het voormalige acteurskoppel heeft ook afgesproken dat Everly niet commercieel mag worden ingezet, bijvoorbeeld op sociale media.

Channing en Jenna dienden in oktober hun scheiding in bij de rechtbank. Ze waren toen al bijna anderhalf jaar uit elkaar. Beiden hadden zelfs al geruime tijd een nieuwe relatie: Jenna vond nieuw geluk bij acteur Steve Kazee en is inmiddels in verwachting en Channing datete een tijdje met zangeres Jessie J.

Afgelopen week werd bekend dat Channing en Jessie J opnieuw met elkaar samen zijn.