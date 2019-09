Vrijspraak voor stalker van presentatrice Astro TV

De verdachte was verliefd op de vrouw. Hij belde haar om ingesproken bandjes te beluisteren en stuurde haar meer dan 150 mails. Ook zocht hij haar op in Enschede. De man kreeg vorig jaar augustus een brief van de politie waarin stond dat hij geen contact met de presentatrice mocht opnemen. Toch stuurde hij haar daarna nog negentien reacties via haar website. Deze berichten waren niet beledigend of bedreigend van aard, aldus het vonnis.

De rechtbank vindt het een belangrijk gegeven dat de vrouw via een formulier op haar site zelf mensen uitnodigt om te reageren. Ook zijn de berichten op haar zakelijke website gekomen en onderschept door de webbeheerder. De vrouw had al eerder een kort geding tegen de man aangespannen om hem te laten stoppen.

De man is wel veroordeeld tot één maand cel voor het mishandelen van zijn vader en vernieling van twee beelden. Hij had ruzie met zijn vader over de verliefdheid op de presentatrice.

De officier van justitie had in totaal bijna drie maanden celstraf en een taakstraf van 200 uur geëist.