Koning Felipe zoekt ’oplossing’ voor vader Juan Carlos

Deze drastische maatregelen lijken volgens waarnemers de enige manier waarop Felipe er voor kan zorgen dat het almaar uitdijende schandaal rond zijn vader niet terugslaat op het koningshuis en op zijn eigen regering. In maart nam de koning al afstand van Juan Carlos door zijn toekomstige erfenis te verwerpen en door diens toelage in te houden. Sindsdien is een muur opgetrokken rond de in 2014 teruggetreden koning.

Spaanse media speculeren nu dat Felipe nog een aantal extra stappen zal zetten. Het lijkt echter moeilijk voor te stellen dat Juan Carlos gevraagd zal worden Spanje te verlaten, zoals dat eerder zijn grootvader Alfonso XIII en vader Juan overkwam na de uitroeping van de republiek in de jaren dertig van de vorige eeuw. „Sterven in ballingschap moet het ergste zijn dat een man kan overkomen. Ik weet zeker dat dit idee mijn vader gekweld moet hebben”, zei Juan Carlos eens. Zelf is hij in 1939 tijdens die ballingschap in Rome geboren.

Bekijk ook: Felipe verwijdert foto van zijn vader uit werkkamer

Corruptie

De koning-emeritus lijkt rijkelijk beloond te zijn voor bemiddeling bij onder meer de aanleg van de Saudische hogesnelheidslijn. Onderzoekers in Spanje en Zwitserland zoeken naar sporen van corruptie, terwijl Saudi-Arabië en Bahrein, die samen meer dan honderd miljoen aan de koning gaven, spreken van een schenking onder vrienden.

Feit is dat Juan Carlos het geld heeft ontvangen en daarna buiten de boeken heeft gehouden, en deels zelfs geparkeerd in Panama. Hij stopte het in een fonds, met na zijn overlijden koning Felipe als een van de begunstigden - waarbij Juan Carlos ’vergat’ om zijn zoon daarvan op de hoogte te stellen. Toen dat in maart bekend werd, liet Felipe weten alle aanspraken te verwerpen en daarnaast stopte hij de jaarlijkse uitkering aan zijn vader.

Geregeld komen er nieuwe onthullingen over de bankrekeningen en fondsen. Zo had Juan Carlos bepaald dat familieleden die na zijn dood de bepalingen van het fonds zouden aanvechten meteen al hun aanspraken zouden verliezen. De onderzoekers richten zich daarbij ook op Corinna Larsen, beter bekend als Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, de ex-vriendin en vertrouweling van de koning, aan wie hij in 2012 maar liefst 64,8 miljoen euro zou hebben geschonken. Dit volgens haar ’uit dankbaarheid’.