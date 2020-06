Gwen Stefani keert terug bij The Voice

In de VS worden doorgaans twee seizoenen per jaar uitgezonden van de talentenjacht. Naast haar vier eerdere jurybeurten was Stefani ook nog twee seizoenen adviseur voor de jonge zangtalenten die aan het programma meedoen. Haar partner Blake Shelton is al sinds de Amerikaanse start van het programma in 2011 een van de vaste coaches.

In een Instagrampost laat Stefani dinsdag weten niet te kunnen wachten om weer aan de slag te gaan voor The Voice. In het aankomende negentiende seizoen worden de zangeres en Shelton bijgestaan door Kelly Clarkson en John Legend.