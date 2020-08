Michelle Obama heeft ’lichte’ depressie

Michelle heeft naar eigen zeggen ’de blues’ en dat is niet alleen aan de quarantaine door de coronacrisis te wijten. Zo voert ze ook de raciale strijd op als reden en vindt ze het ontmoedigend om te zien hoe de huidige regering daarmee om gaat.

Tijdens The Michelle Obama Podcast op Spotify spreekt Michelle over de landelijke onrust en de reactie van de huidige president, Donald Trump, daarop. Ze vertelt dat het haar verdrietig maakt. „En ik denk niet dat ik de enige ben die daar last van heeft.”

Ze voegt daar aan toe: „Ik moet zeggen dat wakker worden met het nieuws, wakker worden met hoe de regering daar wel of niet op heeft gereageerd, wakker worden met weer een ander verhaal over een zwart persoon die op de een of andere manier ontmenselijkt, gekwetst, gedood of ten onruchte beschuldigd wordt van iets. Het is vermoeiend en het zorgt voor een gevoel dat ik al een tijdje niet in mijn leven heb gevoeld.”

Hoe ze met haar lichte depressie omgaat? Volgens de voormalige First Lady helpt het haar om in contact te blijven met familie en vrienden.