Denemarken verbiedt festivals tot september

Dit betekent onder meer dat er een streep wordt gezet door de 2020-editie van Roskilde. Met gemiddeld zo’n 120.000 bezoekers is dit een van de grootste rockfestivals van Europa. Roskilde zou dit jaar plaatsvinden van 27 juni tot en met 4 juli.

De grote baas van de Nederlandse concertorganisator Mojo waarschuwde vorige week ook al te vrezen voor grote Nederlandse zomerfestivals als Pinkpop, Lowlands en Down the Rabbit Hole. In Nederland geldt het verbod op grote evenementen vooralsnog tot 1 juni.

Belgische virologen hebben al voorspeld dat de festivals als Rock Werchter en Tomorrowland deze zomer vanwege de coronacrisis niet door kunnen gaan.