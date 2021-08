Bill Gates: vriendschap met Epstein was een grote fout

Epstein had nauwe banden met ondermeer de Britse prins Andrew, de voormalig Amerikaanse presidenten Donald Trump en Bill Clinton, acteur Kevin Spacey en dus ook Gates. Terugblikkend op die periode zegt Gates daar nu over: „Ik heb een paar etentjes met hem gehad, waarbij ik hoopte dat hij daad bij het woord zou voegen. Hij had miljarden dollars beloofd voor filantropische doeleinden zoals wereldgezondheid. Epstein zei me dat hij de juiste contacten had om die financiële injecties werkelijkheid te maken”, aldus Gates.

Uiteindelijk liep het op niks uit en kan de miljardair nu niet anders dan toegeven dat hij fout zat. „Ik had hem nooit zoveel credits moeten geven, laat staan zoveel tijd met hem doorbrengen. Dat was verkeerd en daarvoor neem ik verantwoordelijkheid.”