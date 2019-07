Jan Dulles slachtoffer van inbraak

„Afgelopen nacht hebben inbrekers het slot uit de deur van mijn auto geboord. Blijkbaar gaan dan alle vier de ramen tegelijk open, want zo trof ik mijn auto vanochtend aan”, schrijft Dulles op Facebook bij twee foto’s van zijn toegetakelde auto.

„Kennelijk was het niet de bedoeling om mijn hele auto te stelen, want dat hebben ze niet geprobeerd. Het ging meer om wat er in mijn auto lag of misschien om de airbags. Er lag echter niks waardevols in de auto OF ze zijn verstoord door iets anders op het parkeerterrein”, concludeert de zanger.

Gelukkig ziet Dulles het niet al te somber in. „Ik ben verzekerd en kan gewoon rijden met de auto, maar wellicht dat ze er vanuit gingen dat mijn auto vol lag met koffers en andere vakantiespullen.” Hij deelt zijn ervaring dan ook vooral om anderen te attenderen op het gevaar. „Dus bij deze de waarschuwing voor mensen die binnenkort op vakantie gaan met de auto”, sluit hij af.