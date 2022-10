Zangeres Tina Turner krijgt eigen barbiepop

De barbiepop is gehuld in de outfit die Turner droeg in de videoclip van haar nummer What's Love Got To Do With It uit 1984. Hierin droeg de zangeres een zwart jurkje onder een blauw denimjasje, zwarte kousen en hakken in dezelfde kleur. Het haar van de pop is gestyled naar de volumineuze coupe die de zangeres in de jaren 80 had. Ook heeft barbie-Tina een microfoon in haar hand.

Eerder werden er al barbiepoppen gemaakt van andere sterren als David Bowie en Gloria Estefan.