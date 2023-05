LIVE | ’Nederlandse inzending Eurovisie Songfestival goed ontvangen’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool is in volle gang. Gaan Dion Cooper en Mia Nicolai door naar de grote finale? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de tweets van onze Songfestival-kenner Richard van de Crommert