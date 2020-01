Groeiende kijkcijfers voor programma Gordon

Ook de cijfers van De Scheetjes bouwen op Bonaire stegen licht. Maandag keken er volgens Stichting KijkOnderzoek 459.000 mensen naar de avonturen van Hans en Karin die op het eiland een nieuw resort proberen op te zetten.

RTL 4 kon eveneens op een plus rekenen bij de cijfers voor Married at First Sight. Na de 844.000 van vorige week en de 843.000 van dinsdag zaten er nu 851.000 mensen voor de buis. Uitstel van executie trok aansluitend 763.000 mensen.

De cijfers van NPO 1 kwamen de hele avond niet onder een miljoen. Naar het 25-jarig jubileum van Radar keken 1 miljoen mensen en Spoorloos trok bijna 1,4 miljoen kijkers. Op NPO 2 keken ruim 1,3 miljoen kijkers naar De slimste mens.