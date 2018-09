'David Bowie stortte in achter podium'

"Ik had daar ongelooflijk veel respect voor', aldus Ivo van Hove, die vorig jaar lange tijd nauw samenwerkte met David Bowie. Ondanks dat hij op de hoogte was van zijn slechte gezondheid, kwam het bericht van overlijden hard aan.

"Ik wist het al heel lang, maar als je het bericht krijgt ben je in shock", aldus de Belgische theaterman op NPO Radio 4. "Bowie is tot op zijn sterfbed blijven schrijven, kun je zeggen.''

Hij regisseerde Bowie's muziektheatervoorstelling Lazarus, die begin december in New York zijn première beleefde. Van Hove zei dat Bowie hem 'meteen' had verteld over zijn ziekte, tijdens hun samenwerking. Terwijl berichtgeving naar buitenkwam dat Bowie blakend op het podium stond, wist hij wel beter. "Maar achter het podium stortte hij meteen in. We hebben tien minuutjes staan praten. Hij was op.''

De regisseur zegt dat hij tijdens de samenwerking heeft ontdekt dat 'al zijn liedjes sociaal zijn en heel maatschappelijk betrokken'.