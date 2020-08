Eenzame verjaardag voor Martin Sheen (80)

Acteur Martin Sheen laat zijn tachtigste verjaardag stilletjes aan zich voorbij gaan. De ster uit Apocalypse Now vreest het coronavirus en houdt zich opgesloten. Ⓒ Getty Images

Hollywood-acteur Martin Sheen, de vader van onstuimige Charlie, viert maandag zijn tachtigste verjaardag. Maar dat doet hij... in zijn eentje! De acteur is panisch voor het coronavirus en houdt zich opgesloten in zijn veertien kamers tellende villa in Malibu.