Prins William slaapt graag bij als zijn kinderen er niet zijn

In een onderonsje met de prins vroeg Clapton of hij nog tijd heeft voor hobbies, nu hij tweede in de lijn van troonopvolging is na zijn vader Charles. Hierop antwoordde William dat het hebben van 3 kinderen weinig vrije tijd biedt. „Dat komt er gewoon niet meer van en als ik eventjes mijn handen vrij heb als ze er niet zijn, dan probeer ik wat slaap in te halen.”

De hertog van Cambridge is beschermheer van het goede doel dat de avond organiseerde.