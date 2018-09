Ex Kardashian doet aan 'damage control'

Een ingewijde vertelt aan het welbekende E!News, dat ook verantwoordelijk is voor de realitysoap Keeping up with the Kardashians, dat Scott heus niet bezig is om een nieuwe relatie aan te gaan met bijvoorbeeld zijn vermeende vriendin Lina Sandberg.

Integendeel, hij zou zelfs zijn kinderen op nummer een zetten. "Hij is net verhuisd naar Hidden Hills en zet zich in om een goede vader te zijn en zichzelf weer bij elkaar te rapen", aldus de bron.

Onlangs doken foto's op van Disick samen met het Zweedse model, maar volgens de ingewijde kent hij haar amper en heeft hij geen interesse om met haar te daten.

"Uiteindelijk wil hij alleen dat zijn gezin weer bij elkaar komt. Hij wil weer samen zijn met Kourtney en op dit moment leidt iemand anders hem daar juist van af." De twee, die samen drie kinderen hebben, gingen in juli na een relatie van negen jaar uit elkaar nadat hij werd gespot met een ex.

Of Scotts voorgenomen gedrag inderdaad effect heeft, zal blijken. Het zou ongetwijfeld een boost geven een de kijkcijfers van de realitysoap rondom de familie Kardashian en hun aanhang.