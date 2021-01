Nederlandse bewoners verlaten vrijwillig Big Brother-huis

Dit volgt na het uitspreken van de wens om te vertrekken van Jowi. Die gaf vrijdagavond aan niet langer mee te willen doen aan het programma. „Ik ga uit eigen wil, dit is een keuze waar ik mij echt wel goed bij voel”, aldus de kandidaat. Hij had ook al de productie ingelicht.

Vervolgens zijn zaterdag alle kandidaten gevraagd of ze nog echt willen blijven of niet. Daarop pakten ook Nathalie en Daniëlle hun koffers om te vertrekken. Op de livestream op Videoland, waar Big Brother 24/7 te volgen is, zwaaien de overige bewoners de drie uit. Ze reageren droevig op hun vertrek, veel van de bewoners zijn in tranen en geschokt.

Op niveau

De reden van Jowi’s vertrek zou met de sfeer in het huis te maken hebben. „Ik had mensen beter willen leren kennen en diepgaande gesprekken willen voeren. Dat heb ik gedaan, maar niet op het niveau dat ik wil. Ik heb dus niks behaald wat ik wilde behalen.” Waarom ook Nathalie en Daniëlle besluiten om te vertrekken, is nog onduidelijk.

Het is niet de eerste keer van het seizoen dat een kandidaat vrijwillig uit Big Brother stapt. Eerder verliet ook al de Theo het Big Brother-huis. De 54-jarige Amsterdammer vertrok omdat hij niet zichzelf kon zijn in het huis, gaf hij later aan.

Er zijn nu nog zeven bewoners over in het huis, waarvan twee Nederlandse en zeven Vlaamse.