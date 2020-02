’Een beter leven bluffen’

Jeroen van Koningsbrugge: „Mensen zouden veel meer tevreden moeten zijn met wat ze hebben en zijn.” Ⓒ Foto Ben van Duin

Jeroen van Koningsbrugge heeft de biertap van ’t Schaep ingeruild voor flessen champagne. In het muziektheaterstuk The Great Gatsby van Toneelgroep Maastricht laat hij samen met zijn mede acteurs echter zien dat het zeker niet altijd per se loont ernaar te streven om van een dubbeltje een kwartje te worden.