Thaise koning overvallen door tv-ploeg: ’Geen commentaar’

„Geen commentaar, geen commentaar”, was de aanvankelijke verschrikte reactie van Vajiralongkorn op de vraag wat hij te zeggen had tegen de studenten die al maanden de straat opgaan en om hervorming vragen. „We houden van iedereen evenveel”, was vervolgens het korte antwoord.

Op de vervolgvraag of er ruimte is voor een compromis, antwoordde de koning: „Thailand is het land van compromissen.” Daarna draaide hij zich af van het nieuwsteam, terwijl zijn echtgenote koningin Suthida, die hem al de hele tijd stevig had ondersteund, uitbundig ging zwaaien. „We houden van jullie allemaal, we houden van jullie allemaal.”

Het koningspaar, plus koninklijke bijvrouw Sineenat en de twee dochters van de koning, namen vanuit het Grand Palace in Bangkok ’een bad in de menigte’ en mengden zich al wandelend tussen de duizenden eerder op de dag aangevoerde monarchisten. Vajiralongkorn maakte af en toe een praatje, onder andere met een acteur die eerder had opgeroepen geweld te gebruiken tegen de anti-regeringsdemonstranten.

Koning Vajiralongkorn kwam naar het paleis om in de Wat Phra Kaew-tempel de kleding te wisselen van het daar vereerde beeld van de smaragdgroene Boeddha. Dat is een taak die is voorbehouden aan de koning, die het driemaal per jaar bij het wisselen van de seizoenen moet doen. Het beeld heeft nu zijn winterkleed gekregen.

De koning zou zondagnacht weer uit Thailand vertrekken na een verblijf van ruim drie weken, de langste periode dat hij het afgelopen jaar in eigen land is geweest. Maar afgelopen week is besloten de reis naar Duitsland uit te stellen.