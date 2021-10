Kim Kardashian betaalt Ye miljoenen om huis te behouden

De villa werd na aankoop volledig gestript en opnieuw ingedeeld door Ye, die een grote voorliefde heeft voor design. Samen met Kim en hun vier kinderen North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2) had het paar er gelukkige jaren totdat er scheurtjes in het huwelijk kwamen. Ye bracht zijn tijd voornamelijk door op zijn ranch in Wyoming en zag zijn gezin nauwelijks meer, wat er uiteindelijk mede toe leidde dat Kim de scheiding aanvroeg.

Kim wilde graag in Hidden Hills blijven wonen in de buurt bij haar moeder, zussen, neefjes en nichtjes, wat nu dus gebeurt. De band tussen Kim en Ye is inmiddels weer een stuk beter, de twee worden zelfs regelmatig samen gezien. Maar volgens insiders is er geen sprake van een verzoening. „Ze zijn goed bevriend en hebben ook een sterke werkrelatie, ze blijven elkaar steunen. Daarbij delen ze de zorg om hun kinderen en dat gaat heel goed.”