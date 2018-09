'Tyga had affaire met Braziliaans model'

Annalu Cardoso zegt tegen Amerikaanse media dat zij en de 26-jarige rapper elkaar stiekem zagen als Kylie voor haar werk in het buitenland zat.

Annalu wil verder geen details bekendmaken over de affaire, maar ingewijden vertellen maar wat graag hoe Tyga (26) zijn 18-jarige vriendin bedonderde. De rapper en de Braziliaanse schone zouden elkaar ontmoet hebben tijdens een van Tyga's clipopnames.

"Hij begon onschuldige sms'jes naar haar te sturen. Niet veel later vroeg hij of hij foto's van haar mocht hebben en of ze met hem wilde afspreken", zegt de bron. "Ze zijn een paar keer met elkaar in bed beland."

Tyga zou Annalu hebben voorgesteld aan zijn vrienden. "Ze waren niet klef in het bijzijn van anderen, maar iedereen wist dat er iets speelde tussen hen."

Een andere bron zegt dat Tyga en Annalu elkaar inmiddels niet meer zien. "Ze hebben de affaire nooit officieel beëindigd. Ze hebben simpelweg geen contact meer."